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【美股業績】高盛去季收入勝預期　董事會批准第三季股息增加1成　盤前先升後回軟

股市 19:51 2023/07/19

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受資產與財富管理業務收入下降等因素影響，集團上季收入按年跌8%至109億美元，期內純利按年跌58%至12.2億美元，每股經調整純利按年跌6成至3.08美元，略低於市場預期。公司指，董事會批准從今年第三季度開始將季度股息增加10%，至每股普通股 2.75 美元。

高盛股價在公布業績後先升後回軟，暫報335.5美元，跌0.5%。

公司期內環球銀行業務收入按年跌14%，至71.9億美元，資產與財富管理業務收入則按年下跌4%至30.5億美元；平台解決方案業務季度收入按年急增92%，至6.6億美元。集團上季普通股權一級資本比率（CET1）為15%，較按年上升0.1個百分點。

當中股票承銷業務收入按年上升超過1.3倍至3.38億美元，超出市場預期。由於美銀（美：BAC）、摩根士丹利（美：MS）、摩根大通（美：JPM）及花旗集團（美：C）第二季度股票承銷業務收入均超出市場預期，故市場同樣關心高盛股票承銷業務業績。

集團指出，期內資產管理規模（Assets under supervision，AUS）增加42億美元，增至2.71萬億美元。

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編輯：葉志偉

美股 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 純利 財富及資產管理 股票 銀行
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