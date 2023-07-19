【美股業績】高盛去季收入勝預期　董事會批准第三季股息增加1成　盤前先升後回軟

受資產與財富管理業務收入下降等因素影響，集團上季收入按年跌8%至109億美元，期內純利按年跌58%至12.2億美元，每股經調整純利按年跌6成至3.08美元，略低於市場預期。公司指，董事會批准從今年第三季度開始將季度股息增加10%，至每股普通股 2.75 美元。

高盛股價在公布業績後先升後回軟，暫報335.5美元，跌0.5%。

公司期內環球銀行業務收入按年跌14%，至71.9億美元，資產與財富管理業務收入則按年下跌4%至30.5億美元；平台解決方案業務季度收入按年急增92%，至6.6億美元。集團上季普通股權一級資本比率（CET1）為15%，較按年上升0.1個百分點。

當中股票承銷業務收入按年上升超過1.3倍至3.38億美元，超出市場預期。由於美銀（美：BAC）、摩根士丹利（美：MS）、摩根大通（美：JPM）及花旗集團（美：C）第二季度股票承銷業務收入均超出市場預期，故市場同樣關心高盛股票承銷業務業績。

集團指出，期內資產管理規模（Assets under supervision，AUS）增加42億美元，增至2.71萬億美元。

相關文章：

【英鎊匯價】英國6月CPI回順至7.9%、低於預期 英鎊兌港元匯價曾穿10.1

【美股業績】嘉信理財上季盈收勝預期 股價急彈逾12%

編輯：葉志偉