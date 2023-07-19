【消費券2023】八達通即日起連續4星期派現金券　無最低消費要求（附領取教學）

上一篇文章
【綠色金融】富達國際：半數投資者關注ESG相關議題 4成人期望獲更佳回報
最新一輪2,000元電子消費券到手，八達通早前稱於2023年7月18日至8月11日期間，一連4個星期透過八達通App以先到先得形式，送出共100萬張現金券。
只要經八達通 App於指定日子及指定時間，準時撳入「好賞嘟」，即有機會拎走不設最低消費要求現金券。
詳情如下：
|開撳日期(每日早上10時)
|好賞嘟商戶
|快閃現金券
|7月18日 (星期二)
|大家樂
|$8現金券
|7月19日 (星期三)
|OK便利店
|$5現金券
|7月20日 (星期四)
|日本城
|$5現金券
|7月21日 (星期五)
|麥當勞
|免費新地券(原價：$10.5)
|7月24日 (星期一)
|星巴克
|$8現金券
|7月25日 (星期二)
|爭鮮
|$5現金券
|7月26日 (星期三)
|聖安娜餅屋
|$5現金券
|7月27日 (星期四)
|華御結
|$12現金券
|7月28日 (星期五)
|戶戶送Deliveroo
|$8現金券
|7月31日 (星期一)
|譚仔三哥米線
|$8現金券
|8月1日 (星期二)
|譚仔雲南米線
|$8現金券
|8月2日 (星期三)
|吉野家
|$8現金券
|8月3日 (星期四)
|金記冰室
|$8現金券
|8月4日 (星期五)
|Pricerite實惠
|$5現金券
|8月7日 (星期一)
|香港街市
|$8現金券
|8月8日 (星期二)
|euro go go
|$8現金券
|8月9日 (星期三)
|健康工房
|$8現金券
|8月10日 (星期四)
|Flash Coffee
|$8現金券
|8月11日 (星期五)
|亞金南洋茶室
|$8現金券
領取教學：
同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機