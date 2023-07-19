【消費券2023】八達通即日起連續4星期派現金券　無最低消費要求（附領取教學）

最新一輪2,000元電子消費券到手，八達通早前稱於2023年7月18日至8月11日期間，一連4個星期透過八達通App以先到先得形式，送出共100萬張現金券。

只要經八達通 App於指定日子及指定時間，準時撳入「好賞嘟」，即有機會拎走不設最低消費要求現金券。

詳情如下：

開撳日期(每日早上10時) 好賞嘟商戶 快閃現金券 7月18日 (星期二) 大家樂 $8現金券 7月19日 (星期三) OK便利店 $5現金券 7月20日 (星期四) 日本城 $5現金券 7月21日 (星期五) 麥當勞 免費新地券(原價：$10.5) 7月24日 (星期一) 星巴克 $8現金券 7月25日 (星期二) 爭鮮 $5現金券 7月26日 (星期三) 聖安娜餅屋 $5現金券 7月27日 (星期四) 華御結 $12現金券 7月28日 (星期五) 戶戶送Deliveroo $8現金券 7月31日 (星期一) 譚仔三哥米線 $8現金券 8月1日 (星期二) 譚仔雲南米線 $8現金券 8月2日 (星期三) 吉野家 $8現金券 8月3日 (星期四) 金記冰室 $8現金券 8月4日 (星期五) Pricerite實惠 $5現金券 8月7日 (星期一) 香港街市 $8現金券 8月8日 (星期二) euro go go $8現金券 8月9日 (星期三) 健康工房 $8現金券 8月10日 (星期四) Flash Coffee $8現金券 8月11日 (星期五) 亞金南洋茶室 $8現金券

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