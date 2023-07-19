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【消費券2023】八達通即日起連續4星期派現金券　無最低消費要求（附領取教學）

理財智慧 19:55 2023/07/19

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最新一輪2,000元電子消費券到手，八達通早前稱於2023年7月18日至8月11日期間，一連4個星期透過八達通App以先到先得形式，送出共100萬張現金券。

只要經八達通 App於指定日子及指定時間，準時撳入「好賞嘟」，即有機會拎走不設最低消費要求現金券。

詳情如下：

開撳日期(每日早上10時)好賞嘟商戶快閃現金券
7月18日 (星期二)大家樂$8現金券
7月19日 (星期三)OK便利店$5現金券
7月20日 (星期四)日本城$5現金券
7月21日 (星期五)麥當勞免費新地券(原價：$10.5)
7月24日 (星期一)星巴克$8現金券
7月25日 (星期二)爭鮮$5現金券
7月26日 (星期三)聖安娜餅屋$5現金券
7月27日 (星期四)華御結$12現金券
7月28日 (星期五)戶戶送Deliveroo$8現金券
7月31日 (星期一)譚仔三哥米線$8現金券
8月1日 (星期二)譚仔雲南米線$8現金券
8月2日 (星期三)吉野家$8現金券
8月3日 (星期四)金記冰室$8現金券
8月4日 (星期五)Pricerite實惠$5現金券
8月7日 (星期一)香港街市$8現金券
8月8日 (星期二)euro go go$8現金券
8月9日 (星期三)健康工房$8現金券
8月10日 (星期四)Flash Coffee$8現金券
8月11日 (星期五)亞金南洋茶室$8現金券

領取教學：

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