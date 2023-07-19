【大行報告】 和解協議條款較預期理想 瑞銀上調洛陽鉬業目標價

瑞銀發表研究報告，指洛陽鉬業（03993）宣布旗下子公司TFM與剛果（金）國家礦業總公司就剛果（金）TFM銅鈷礦權益金問題簽署和解協議。協議的主要內容包括﹕6年內分期支付和解金總額8億美元；自2023年起的項目現有服務期內，TFM向剛果（金）國家礦業總公司累計分配至少12億美元的股東分紅；以及剛果（金）國家礦業總公司將擁有20%的分銷權。

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報告指出，投資者最關心的是和解金條款，而公布的8億美元略低於市場預期，但分期支付期限較預期長。然而，該行認為，和解協議的條款較預期理想，預計投資者將對此有正面反應。至於協定的第二部分和第三部分，該行相信對洛陽鉬業的財務影響不會太大。

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該行預計，洛鉬今明兩年每股盈利預測將分別上調9%和7%，並上調其目標價，由5.6元上調至5.8元，並維持予其「買入」投資評級。大行加持下，洛鉬周三（19日）逆市造好，收報4.73元，升3.3%，成交額1.5億元。

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記者：郭秀慧