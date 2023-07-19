【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能

被視為Twitter最大敵人的新社交平台Threads，在今年7月正式推出後僅5日，其使用人數便突破1億大關。近日Threads乘勝追擊，針對iOS版推出首個更新，並新增追蹤標籤和翻譯2大功能。

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Threads開發人員Cameron Roth昨（18日）在其Threads上發文指，Threads的iOS版已在同日推出了更新，其中包括加入可以讓用戶更容易看到有誰在追蹤自己的「追蹤標籤」，以及讓用戶可以透過翻譯按鈕，轉譯帖文內容至其他語言的翻譯功能。

他又提到，是次的更新也出效能優化，如提升動態消息的切換和載入表現、在動態消息加入已追蹤欄目、可訂閱非追蹤帳號，及修復一些程式錯誤。惟未有提及該企何時會推出Andriod版更新。

雖然記者透過蘋果應用程式商店（App Store）對Thread進行更新，仍未發現上述提及的翻譯功能。但Roth亦有在帖文中提醒，部分用戶可能需要重新啟動應用程式，或是等1天後才能體驗到更新後的功能。

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責任編輯：殷凱怡

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