【大行報告】 小米手機業務現轉機？ 大摩料次季交付量按季升5至13%

大摩發表最新研究報告，料小米集團（01810）手機出貨量開始逐步改善。該行指出，據Canalys初步數據顯示，小米第二季度全球智能手機出貨量或達3,200萬至3,450萬部，按年下降12%至18%，但較第一季度的3,050萬部有所增長。小米周三（19日）跌0.4%，報11.16元。

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報告認為，小米手機出貨量見改善，並提供了一個良好信號和潛在的轉折點。該行指出，儘管整個行業第二季度需求依然疲軟，但大多數供應商的庫存已經恢復至較為健康的水平，行業去庫存步入正軌，有望在第二季度末基本完成。

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展望下半年，該指，雖然行業復甦幅度還不明確，但仍給予「增持」投資評級，目標價15元。該行認為，小米憑藉新推出的紅米系列手機，第二季度全球市場佔有率達到13%，穩居第三名，並高於第一季度的11%，反映低價手機策略奏效。

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記者：郭秀慧