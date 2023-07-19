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【大行報告】瑞信：國壽涉遠洋集團風險敞口有限　次季新業務價值或不及同業　

股市 19:12 2023/07/19

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【大行報告】瑞信：國壽涉遠洋集團風險敞口有限　次季新業務價值或不及同業　

中國人壽 （02628） 持股近3成的遠洋集團 （03377） 承認集團階段性流動性不足，市場憂慮遠洋集團違約，或會拖累國壽財務表現，國壽周三股價跌2.8%。瑞信認為，國壽涉及遠洋集團的風險敞口料少於28億元人民幣，佔總資產值不足0.1%，當中包括21億元人民幣股權及6億至7億元人民幣的債務，影響有限。

遠洋集團債券告急【下一頁】

瑞信指，現時國壽的地方政府融資平台（LGFV）風險敞口約1800億元人民幣，佔總資產值約3.5%，當中公開市場債務投資逾700億元人民幣，信託等非標準資產則佔約1000億元人民幣。

各家內地保險公司已發出通知，將於7月31日前下架所有預定利率3.5%的人身險產品。瑞信指，內地消費者於次季紛紛買入預定利率3.5%的保險產品，但國壽 （02628） 壽險產品的新增保單僅佔國壽上半年保險銷售的10%至20%，低於同業的逾50%，主要由於國壽憂慮利率相對偏高及流動性風險，這或導致國壽次季新業務價值不及同業，惟預定價利率於7月底下調後，國壽業務或因此變得更具韌性，保險銷售或優於同業。

內地保險行業下半年銷售動力或轉弱

瑞信認為，當預定利率下調後，客戶及險企都需要時間去適應新產品，故內地保險行業下半年銷售動力或較上半年轉弱，但國壽認為，將產品組合組構轉向分紅是必需，因可緩和息差風險，但需要更多投資者教育，而短期內傳統產品將繼續是銷售主要推動力。

瑞信預期，受累於股市疲弱，國壽上半年國際會計準則利潤將受壓，但在新會計準則下，稅後利潤料平穩；在債權投資方面，新資金收益率低於4%，鑑於目前利率處於下行週期，國壽不排除調整投資回報及保單風險貼現率（RDR）的假設。

瑞信維持國壽目標價17.5元，評級「跑贏大市」。

相關文章：【內房危機】遠洋集團半日大跌8%　公司：出現階段性流動性不足　下月到期之債券或未能兌付本息

相關文章：【大行報告︱內險股】野村上調國壽目標價至18.19元　料次季新業務價值更強

編輯：陳韻妍

港股 中國人壽（02628） 個股分析 遠洋集團 保險公司 目標價 新業務價值 保險產品 保險行業 遠洋集團（03377）
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