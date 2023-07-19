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【人才難求】調查：逾3成會計師事務所稱　人才短缺達20%

商業 18:56 2023/07/19

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香港上市公司審核師協會（PIEAA）主席陳錦榮（中）表示，引入數碼化和人工智能（AI）等技術，除有助增加會計師的工作效率，實現遙距工作的可行性外，也有助提升審計的質量。（曾耀輝 攝）

香港上市公司審核師協會（PIEAA）今（19日）公布「香港會計界人才短缺情況之調查結果」，指出本港會計師事務所正面對嚴重人才短缺問題，雖然大多數受訪人士表示會繼續留在業界發展，但資歷較淺者或在2年內離開業界。

PIEAA於2022年10月2023年2月期間，向逾313名會計從業員及學生進行調查，以了解香港會計業界的人手情況及他們對未來僱主的期望。調查發現，超過30%受訪會計師事務所正面臨20%人手短缺的情況，其中63%事務所正積極招募人才。

【搶人才】補習社試行3天工作週　求職信飆近每周百封

至於對未來僱主的期望，多達61%學生認為「工作與生活平衡」是最重要，這在所有期望要求的選項中排名最高。PIEAA主席陳錦榮表示，以往「職場發展」、「薪酬及花紅」和「僱主品牌」等，都是傳統僱員對僱主的期望，但調查卻發現，對現今年輕人來說，這些要求的重要性都正在下降；與此同時，「合理工時」、「彈性工作時間」、「遙距工作安排」等的重要性卻在增加。

他認為，這現象並非香港獨見，而是正於全球發生，因此只著重薪酬一類傳統方法去吸引人才並不足夠，會計師事務所及商業機構必需重新審視年輕人對工作的期望，以吸引他們入行。

劃出平衡點    解決人才流失

陳亦坦言：「會計師作為專業的崗位，與很多其他專業人士如醫生和律師一樣，在接到工作任務後，就要完成客戶的需要和安排，工時要做到『朝9晚5』絕不容易。」他強調僱主們必須在行業的專業要求和僱員期望之間，劃出一個平衡點，這才能真正解決人才流失的惡性循環。

【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要

PIEAA副主席陶匡淳就指出，近年業界流失率都頗高，以他的觀察，一間會計師事務所每年有20%的人員流失率，也是很平常的事。該協會另一副主席盧華基則舉例指，有會計師事務所為吸引及留住人才，會在每個星期二為同事安排「Happy Hour」，然後在星期三實行「在家工作」（WFH）的安排，且達到不錯的成效。

記者：陳卓賢

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