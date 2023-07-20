Gigi Hadid行李藏醫用大麻被捕 IG發文回應「一切很好」

超模Gigi Hadid乘坐飛機前往開曼群島度假，入境時因海關人員發現其行李藏有大麻而被捕。她其後出庭認罪及繳交罰款，發言人指Gigi為合法購買醫用大麻。Gigi亦未有因意外惹官非而影響心情，在社交媒體Instagram上載度假照及回應指一切都很好。

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美媒引述Gigi的發言人指事發於本月10日，Gigi與友人坐私人飛機抵達開曼群島機場。海關官員在她們的行李中發現大麻和吸食工具後，拘留Gigi及其友人。

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Gigi以涉嫌進口大麻和用於吸食大麻的器具被捕，其後獲准保釋。

據悉，Gigi和友人已於上周三（12日）上庭認罪，被罰款1,000美元（約7,800港元），但沒有留下犯罪紀錄。

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Gigi發言人證實，Gigi攜帶在紐約合法購買並擁有醫用許可證的大麻。發言人強調，醫用大麻自2017年以來於開曼群島為合法，Gigi沒有留案底，並很享受在島上的時光。

Gigi也在Instagram發放度假相和影片，並附文回應稱一切都很好。

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責任編輯：鄭錦玲