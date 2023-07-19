▲ 【市場研究】Canalys：全球智能手機次季出貨量按年跌11% 供應商庫存恢復健康、料復甦在望

市埸研究機構Canalys發表報告指，次季全球智能手機市埸出貨量年下跌11%，較首季跌幅收窄，然而需求低迷問題正影響三星（Samsung）及蘋果（Apple，美：AAPL）等市埸龍頭。Canalys稱，大多數供應商庫存恢復到更健康的水平，同時宏觀經濟狀況穩定，帶動次季智能手機出貨量跌勢改善。

上季三星以21%市佔率續成冠軍，蘋果以17%位居第二。Canalys提到，隨著新推出紅米系列供應恢復，小米 （01810） 以13%市佔率份額排名第三；OPPO在亞太核心市場表現強勁，以 10% 排名第四，而vivo在新Y系列推動下，以8%排名第五。

Canalys 分析師 Le Xu 表示，智能手機市場自 2022 年以來連續六個季度按年下滑後，正在出現復甦早期信號。Xu 指出，市場已開始清理智能手機庫存，因為供應商優先削減舊型號的庫存，為新產品騰出空間。Canalys 注意到在一些關鍵市場中，以渠道激勵及針對性營銷活動，刺激消費者對新產品的需求，OPPO、vivo及小米正在通過更強有力銷售激勵及零售進攻來擴大其在 200 美元以下價格區間的市場份額。

Canalys 提到，有跡象表明供應商正為未來復甦做準備，企業正在尋求對沖關鍵零部件價格，以應對潛在的價格上漲，另一方面，廠商並沒有停止對製造業新投資，並直接進軍東南亞、印度等新興市場，料可成具持續性的強勁增長動力。

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記者：李哲毅