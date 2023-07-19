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【抖音TikTok】TikTok串流音樂服務擴大內測範圍　新加坡、澳洲及墨西哥用戶可參與測試

股市 18:24 2023/07/19

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【抖音TikTok】TikTok串流音樂服務擴大內測範圍　新加坡、澳洲及墨西哥用戶可參與測試

字節跳動抖音海外版TikTok繼續擴展其新推出的串流音樂業務TikTok Music，公司公布將邀請部分澳洲、墨西哥及新加坡的用戶參與該業務的內部測試，參與者可獲得三個月的免費試用期以測試該服務。

TikTok本月初在印尼和巴西推出了 TikTok Music，故下次屬進一步擴張業務的行動，向一小部分測試用戶推出基於訂閱的串流音樂服務TikTok Music 允許用戶將該項服務同步到他們的 TikTok 帳戶。

DataReportal 的數據顯示，墨西哥為TikTok 的第四大市場，擁有6240萬18歲及以上活躍用戶，僅次於美國（1.165 億）、印度尼西亞（1.13 億）和巴西（8410 萬）。TikTok 一直計劃促進其最大市場美國以外的其他市場增長，早前指會在東南亞地區投資數十億美元。

TikTok Music將要面對Spotify和Apple Music等同業競爭。當中Spotify現時已佔墨西哥音樂訂閱量80%以上。

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編輯：葉志偉

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