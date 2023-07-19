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【Microsoft】Microsoft推新商用版AI　部分Micorsoft 365用戶可免費使用

科技 18:47 2023/07/19

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Microsoft推出新商用聊天AI 「Bing Chat Enterprise」，舊Microsoft 365商戶可免費使用。

自生成式人工智能（AI）大熱後，愈來愈多企業希望引入技術來提高公司營運效率。微軟（Microsoft）自然看準機會，在昨（18日）宣布旗下聊天機械人Bing Chat將會推出商用版Bing Chat Enterprise，為看重資料安全性的企業提供服務。

【AI應用】美心引入AI分析數據　3方面受惠應對疫後挑戰

Bing Chat Enterprise可對企業輸入或輸出該系統的資料進行加密，聊天數據亦不會被保存。另外，Microsoft 無法查看客戶企業員工或業務的數據，這些數據亦不會用於訓練底層 AI 模型，以消除使用聊天AI工具企業對機密資料洩漏的憂患。

據悉，Bing Chat Enterprise 在功能上與 Bing Chat 類似 ，回答以文本、圖表、圖像等形式為主，例如員工可以要求 Bing Chat Enterprise 創建新產品，傳遞消息，或將產品與競爭對手進行比較等。

與此同時，Bing Chat Enterprise亦有視覺搜索功能，讓客戶能夠以上傳圖像的方式進行詢問，透過理解圖像上下文，解釋及回相關問題。

從昨（18日）起，Bing Chat Enterprise正式對Microsoft 365 E3、E5及Business Standard、Business Premium的企業用戶免費開放。而未來正式上市時，Bing Chat Enterprise將可單獨銷售，費用為每月每名用戶5美元（約39港元）。用戶可透過支援Bing Chat的工作帳號，從Bing.com/chat，或Edge側邊欄啟用服務，未來亦可以從Copilot工具中存取。

Microsoft 365 Copilot即將登場

另外，Microsoft亦公佈了全新AI 協作工具 Microsoft 365 Copilot的訂閱價格，已經訂閱Microsoft 365的用戶，可另外額外支付30美元（約234.16港元）啟用服務，為Microsoft 365商業標準版12.5美元（約97.5港元）的三倍。

根據Microsoft官網，Copilot目前只向部分用戶提供預覽版本，並將在未來幾個月內面向更廣泛的受眾。

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責任編輯：王愷楹

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