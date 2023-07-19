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【旅遊優惠】夏日旅遊至抵出發日期攻略 Expedia特選酒店優惠一覽

理財智慧 18:16 2023/07/19

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隨著旅遊復常，不少港人都趁著暑假安排一家大細外遊散心，而根據Expedia數據顯示，今年暑假最受港人歡迎的旅遊目的地依然為日本。在Expedia平台上，6月至8月份出發的旅遊住宿搜尋中，近四成的搜尋量為日本城市，當中以東京（20%）為最熱門的目的地，其次為台北（10%）及大阪（10%）。儘管大多數熱門搜尋目的地都是鄰近的亞洲城市，但英國倫敦在今年暑假外遊搜尋量排行中亦佔一席，位列第七。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

日本東京至抵出發日期：2023年8月28日至9月3日，平均房價比最昂貴的一周（2023年8月7日至13日）低25%

Expedia特選酒店優惠推介：銀座名鐵 Musse 酒店（Hotel Musse Ginza Meitetsu

該酒店位於東京的銀座地區，只需步行幾分鐘便可到達JR和地鐵站，同時鄰近購物區以及歌舞伎座劇場等地標，非常方便。登記成為Expedia 會員，預訂此酒店時可享高達30％的折扣優惠。

日本大阪至抵出發日期：2023年8月28日至9月3日，平均房價比最昂貴的一周（2023年7月24日至30日）低30%

Expedia特選酒店優惠推介：阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA

該酒店位處梅田區，與大型購物中心及車站相連，非常方便。附近亦有著名景點梅田藍天大樓，旅客可在高空觀景台欣賞大阪市景色。在Expedia預訂可享20%或以上折扣。

日本福岡至抵出發日期：2023年8月28日至9月3日，平均房價比最昂貴的一周（2023年7月24日至30日）低30%2

Expedia特選酒店優惠推介：博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

該酒店位於博多火車站旁，附近有很多大型購物商場和餐廳，非常方便。酒店頂樓的水療區更設有天然溫泉、桑拿和室外游泳池，適合在一整天購物玩樂過後好好舒緩疲勞。登記成為Expedia會員在預訂時可享受27%折扣優惠。

日本沖繩至抵出發日期：2023年8月21日至27日，平均房價比最昂貴的一周（2023年7月31日至8月6日）低40%

Expedia特選酒店優惠推介：那霸安迪魯酒店（HOTEL ANTEROOM Naha）

酒店與當地藝術家合作，旨在通過藝術和文化提供獨特而本地化的住宿體驗。客房不僅擺放獨特的藝術畫作、裝潢時尚，還可欣賞遼闊的海景。在Expedia預訂可享21％的折扣，會員更可享VIP Access 專屬禮遇。

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

台灣台北至抵出發日期：2023年7月24日至8月6日，平均房價比最昂貴的一周（2023年8月21日至27日）低20%

Expedia特選酒店優惠推介：慕軒飯店（Madison Taipei Hotel）

酒店位處中心地帶，交通便利，無論是到台北101購物或是到松山文創園區感受人文氣息都只有幾分鐘車程的距離。Expedia會員預訂不但可享高達25%的折扣，更可享VIP Access 住宿禮遇，如免費餐飲或客房升級等。

泰國曼谷至抵出發日期：2023年7月31日至8月6日，平均房價比最昂貴的一周（2023年8月28日至9月3日）低30%

Expedia特選酒店優惠推介：曼谷天空景觀酒店（SKYVIEW Hotel Bangkok）

該酒店可算是曼谷鬧市中的一個綠洲，旅客可以在酒店悠閒地度過一天，於高空游泳池中暢泳，或到酒店內的餐廳享受多國美食。成為Expedia會員預訂時可享30％的折扣以及VIP Access 專屬禮遇3。

韓國首爾至抵出發日期：2023 年7月24日至30日或8月28日至9月3日，平均房價比最昂貴的一周（2023年8月14日至20日）低40%

Expedia特選酒店優惠推介：光化門詩拉酒店（Shilla Stay Gwanghwamun）

該酒店位於鍾路區，鄰近光化門和景福宮等著名地標，尤其適合希望感受韓國傳統文化的旅客。在Expedia預訂此酒店可享高達46%的折扣優惠。

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撰文：鄭日棱

 

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