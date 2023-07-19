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【AI爭議】科企使用未付費作品訓練AI模型　遭美逾8,000作家聯署抗議

科技 18:12 2023/07/19

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生成式人工智能（Generative AI）工具成為不少創作者及打工仔的工作「好幫手」，然而應用背後仍然隱藏著一堆未解決的爭議。繼近日AI引發的肖像權爭議後，有逾8千名作家聯署抗議微軟、Meta等科企，在未經許可或未付費的情況下使用其作品來訓練AI模型，侵犯其版權及權益。

【抵制AI】荷里活陷入歷史性大停擺　控訴串流平台、AI改變行規

美國作家協會聯同著寫《巫行者（Witch & Wizard）》系列的James Patterson 、《使女的故事（The Handmaid's Tale）》的Margaret Atwood等，逾8千名作家，向一眾「生成式人工智能領導者」發公開信，並指出AI模式的生成式能力歸功於作家們的著作，「這些技術模仿並抄襲我們的語言、故事、風格和想法。數以百萬計的受版權保護的書籍、文章、散文和詩歌為AI提供了『食物』，無窮無盡且無須付費。」

信中又提到，過去十年來，作家收入下降了40%，使全職作家在2022年的全年收入中位數僅得23,000美元（約17.9萬港元）。AI讓市場充斥AI生成的內容，進一步威脅了這個職業。另要求各AI模型的開發公司，採取3大步驟來減輕對作者的損害，包括：

  • 在AI模式中使用受版權保護的材料時，獲得相關人士的許可；
  • 對過去及現在曾於AI模式中使用受版權保護的作品的作者，提供公平的補償，及
  • 若AI模型輸出受版權保護的作品內容，無論相關輸出是否違反現行法律，需向相關作者提供公平的補償。

據了解該公開信亦已發函予OpenAI、IBM、Stability AI、Meta、微軟等多家科技公司的行政總裁。其中OpenAI以新聞稿回應指，ChatGPT是靠「授權的內容、公開可用的內容以及由AI訓練師和使用者創建的內容」來訓練。另強調該企尊重創作者和作者的權利。

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【AI應用】美心引入AI分析數據　3方面受惠應對疫後挑戰

責任編輯：殷凱怡

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