【VC投資】C資本鄭彥斌：近月加碼投資英國電子潮牌Nothing　看好香港發展Web 3

▲ 【VC投資】C資本鄭彥斌：近月加碼投資英國潮牌Nothing 看好香港發展Web 3

新世界 （00017） 副主席鄭志剛、資深投資者伍長寧及鄭彥斌聯合創立C資本（C Capital） 近月加碼投資英國手機耳機潮牌Nothing，C資本管理主席及行政總裁鄭彥斌表示，C資本為Nothing 早期投資者，早前進一步投資Nothing 是看好其手機設計及定位，去年Nothing Phone 全球銷售超過150萬件，認為Nothing Phone高性價比有助該品牌搶佔市場。

Nothing 上月底完成9600萬美元提資，由Highland Europe 領投，現有投資者 C Capital、GV（Google Ventures）和 EQT Partners 以及瑞典電子舞曲樂團House Mafia跟投。

近期港府銳意發展Web 3行業，鄭彥斌表示，C資本除了專注消費類科技外，也有投資Web 3技術公司，例如Sandbox 母企Animoca Brands。鄭彥斌提到，港府發展Web 3也有助行業發展，雖然近年市場經歷起跌，但公司投資周期長達8年以上，強調Web 3行業大方向仍然向好。

內地芯片初創壁仞科技傳最快今年來港上市，而C資本曾參與壁仞科技B輪融資。鄭彥斌表示，壁仞科技一直視香港為潛在上市地，但目前市況一般，也不急於上市。

對於投資壁仞科技，鄭彥斌提到，若從由上而下策略（Top-Down Approach）考慮，公司首先看好芯片市場，而壁仞科技高端芯片水平更是內地首屈一指，其團隊及產品也是領先行業。

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