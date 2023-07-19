▲ 【藍籌盈警】舜宇光學料上半年盈利倒退65%至70%

舜宇光學 （02382） 發盈利警告，預計今年上半年溢利約4.074億至4.753億元（人民幣，下同），較去年同期溢利13.579億元，倒退約65%至70%。

舜宇光學表示，受中國經濟的緩慢復甦及全球經濟的不確定性等因素影響，全球智能手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈以及智能手機攝像頭持續呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組的出貨量按年下降，並加大平均售價及毛利率壓力。

公司續指，受人民幣貶值影響，今年發行的4億美元可持續發展掛鈎債券及約2.77億美元長期銀行借貸，將會產生未變現外匯虧損1.615億元，屬非現金項目。

舜宇光學表示，目前尚未與核數師、審核委員會審核，最終經審閱綜合業績會在8月或前後公布。

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編輯：麥德銘