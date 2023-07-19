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【大行報告】安踏遭大華繼顯削目標價7%　憂7月銷售未達標觸發新一輪下調預測

股市 18:49 2023/07/19

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【大行報告│體育用品】大華繼顯削安踏目標價7%　稱對實現增長目標持保守態度

安踏體育 （02020） 周二公布，第二季主品牌「安踏」零售額按年增長高單位數百分比，而「FILA」零售額按年增長接近20%。雖然兩者增速都較首季加快，但大華繼顯指出，安踏零售表現並不突出，且留意到7月銷售動力依然未有明顯起色，落後於安踏管理層預期，料第三季安踏或面臨市場下調公司銷售預測。大華繼顯繼而下調安踏目標價，由128元降至118.8元，維持「買入」評級。

安踏不同品牌第二季度零售表現，可見【下一頁】

大華繼顯預期安踏下半年將提高折扣率

大華繼顯指出，7月是體育用品傳統銷售旺季，但管理層承認近期銷量仍落後於内部目標，僅達到目標約95%。

在庫存和折扣率方面，大華繼顯表示，安踏和FILA品牌的庫存周轉率，在第二季末維持低於5個月水平，季內安踏品牌平均折扣率為27%，較首季28%稍有下降。

該行亦提醒，倘若下半年銷售增長動力仍維持疲弱，届時公司須推出更多促銷活動，提高折扣率，以追趕其銷售目標。

削今年安踏盈測4%　目前估值仍明顯低於5年平均值

雖然安踏管理層最新預期，透過在核心區域開設更多店鋪和舉行更多營銷活動，安踏和FILA兩個核心品牌全年零售額可增長逾10%，而其他品牌可增長逾30%。不過，大華繼顯認為，除了Descente、KOLON等其他品牌有望成功達標外，對於核心品牌能否達標，抱審慎態度。

該行認為，鑑於内地消費復蘇慢熱，市場亦一直下調安踏銷售增長的預期，然而，7月的銷售疲軟勢頭或觸發市場再下調預測，但這一因素沒有被充分反映，因此下調今年營收及盈利預測3.9%及4%，以反映更慢的零售銷售復蘇預期。

大華繼顯續指，最新目標價118.8元相當於安踏今年預測盈利的32.2倍，而目前公司股價僅相當於市盈率22.9倍，較過去5年平均估值低0.75個標準差（SD）。

安踏今日股價跌1.8%，收報82.95元。

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