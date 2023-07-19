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【高息股】太古地產發綠色點心債 集資32億人幣

股樓投資 17:58 2023/07/19

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太古地產(01972)宣布，首次在本地公募債券市場發行人民幣綠色債券 ，亦即綠色點心債。本次交易共籌集32億元人民幣，其中人民幣25億元的票面利率為3.30%，到期日為2025年，及人民幣7億元的票面利率為3.55%，到期日為2028年。該批綠色人民幣債券將於2023年7月26日於香港聯交所發行上市。作為太古地產2030可持續發展策略的一部分，綠色點心債所得款項淨額將會為公司現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資。

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【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

集團行政總裁彭國邦表示，太古地產正在全力推進港幣1000億元投資計劃，當中港幣500億資金將投放於內地市場。綠色點心債所籌得的資金將有效推動公司設計及營造擁有全球最高的綠色標準的綜合發展項目。這些項目以零售為主導，並以極具知名度的『太古里』和『太古滙』品牌長足發展。

太古地產此批兩年期及五年期的綠色點心債預期獲評級機構穆迪給予A2評級，滙豐、中國銀行(香港)、美銀證券、工銀亞洲及瑞穗為此次債券發行的聯席聯席全球協調人、簿記行及主承銷商。公司於今年較早以私人配售形式，發行五批綠色點心債，當時總額為19.2億元人民幣。

太古地產現時在內地擁有六個已落成項目，位於一線及新興一線城市包括北京、上海、廣州及成都，並正發展兩個於去年宣布的重點項目 ─ 西安太古里及位於三亞的高尚零售項目。內地市場佔2022年應佔租金收入總額超過37%，公司目標在2032年內地物業的總樓面面積增加一倍。

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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