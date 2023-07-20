西班牙百年老店太多人打卡 遊客齋睇唔買收費44元

西班牙巴塞羅那一家雜貨店Queviures Murria已有125年歷史，其現代主義外觀配以復古設計，每日吸引數百名遊客慕名到訪參觀。但遊客普遍只看不買的情況，令店家不勝其煩，便在店外豎立告示牌，宣布向入店只參觀拍照者每人收費5歐元（約44港元）。

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Queviures Murria屬於當地高檔雜貨店，出售優質葡萄酒、油、肉類和手工芝士等產品。由於其設計融合現代和古典風格，吸引大量遊客入店參觀，店內經常人頭湧湧。

但大部分遊客都並未購買商品，所以員工起初開玩笑指，應向「齋睇」（just to look）的人收費。店舖管理層隨後在店外豎立告示牌，寫明如果只是入店參觀的人，就要繳交每人5歐元的費用。

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店舖經理Toni Merino表示，部分遊客進入店舖後並不禮貌，連招呼都不打，干擾員工及其他顧客。店家曾統計過，店內短短一小時就出現多達25個「齋睇」的無禮客人，對情況感到沮喪。

Toni Merino透露，豎立告示牌後進入店舖的遊客數目有所下降。雖然店舖未因此獲得額外收入，但遊客大多不再入店打卡，只會站在店外打量櫥窗。

他強調，店舖未向任何人士收取5歐元的費用，收費並非是店舖目標。如果遊客有意參觀該店，只要向店員打個招呼及表現有禮，店方也不會阻止他們。

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責任編輯：李俊儀