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【英國潮牌】香港電訊CSL獨家推Nothing Phone（2）買機上台Plan　最平出機價3599元　COLLAR、MIRROR成員撐場

股市 17:09 2023/07/19

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香港電訊 （06823） 旗下CSL Mobile宣布獨家推出英國潮牌Nothing新手機Nothing phone（2）買機上台計劃，若選用每月30GB 的5G計劃，簽約3年，計及月費回贈100元及行政費18元，月費實繳216元，並可以機價即減900元至最平4599元出機Nothing phone（2）（12+256GB）版本，若trade-in Nothing phone（1）可額外回贈1000元，合約期總支出為14975元，平均每月316元。

如果客戶簽約2年，上述5G數據計劃維持不變，計及月費回贈80元、行政費18元及機價即減700元，合約期總支出為9463元，平均每月394元。

COLLAR、MIRROR成員撐場

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Nothing phone（2）買機上台計劃亦送Nothing Ear（stick）真無線藍牙耳機、螢幕保護貼及保護套、及免費6個月MOOV。

Nothing phone（2）（12+512GB）版本同樣設買機上台計劃，如果選用每月30GB 5G計劃，簽約3年，計及100元月費回贈及18元行政費，每月實繳216元，可以最平5149元出機，若trade-in nothing phone（1），合約期總支出為11925元，平均每月331元；簽約2年，計及月費回贈80元、行政費18元及機價即減850元，合約期總支出為12945元，平均每月360元。

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記者：李哲毅

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