【中小企導航@iM網欄】新型工業化 製造型企業的未來出路

近期，「新型工業化」這個名詞，在各種商業場合及媒體經常出現，究竟「新型工業化」是甚麼？與政府積極推動的「工業4.0」、「再工業化」有甚麼關連？

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「新型工業化」指的是一種以信息化帶動，能夠實現跨越式發展、增強可持續發展能力、充分發揮人力資源優勢的工業發展路徑。它所追求的工業化是要做到“科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮，並實現這幾方面的兼顧和統一。因此，「新型工業化」的最大特點是在實現工業增值及經濟長遠發展之餘，同時保護生態環境，達致雙贏。

而「新型工業化」與「工業4.0」和「再工業化」有甚麼關連呢？其實，「再工業化」的目標是透過科技化和信息化，提升現有產業的增值能力，在實踐時，主要應用「工業4.0」的技術來支撑。同樣，「新型工業化」的基礎也是「工業4.0」，不同的在於「新型工業化」以可持續發展為企業的主要策略，透過實踐「工業4.0」來達致高增值、低耗能、環境污染少的可持續發展目標。

在今天的VUCA *新時代，香港製造型企業面對的困難已經從「款多量少」的產品生產狀況，進升至「款多量少及產品周期短」的現況，即是生產系統可能需要從每年處理100款，增加至300或更多款式的產品。以往，透過應用精益生產改造生產模式，以應對「款多量少」的生產需求，以不足應付「款多量少及產品周期短」的最新狀況。「工業4.0」以數據為核心，應用資訊科技快速運算，自動生成相應的生產計劃，指揮自動生產綫作出對應的行動，才有有效及具效益地解決VUCA時代的生產需求。而在全球企業需向可持續發展的大趨勢下，在設計及實施「工業4.0」改造時，企業需要把低耗能、無污染這些因素一併考慮進去。當然，在社會責任方面，企業也需要設計人在新系統下的角色，如何有效地提升他們的技能，及妥善安排未能跟上的同事。

香港的製造型企業朝「新型工業化」升級轉型，可以說是維持競爭力的一種策略。

* VUCA是Volatility（易變性）、Uncertainty（不確定性）、Complexity（複雜性）、Ambiguity（模糊性）的縮寫，VUCA是當今商業環境的常態，大至企業，小至個人，都必須因此做出生存的調適。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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