【乘車優惠】九巴推為期兩周乘車優惠 學生可半價搭30條指定過海線

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適逢香港書展及香港動漫電玩節將分別於7月19至25日及7月28日至8月1日在香港會議展覽中心舉行，多條九巴過海線都可前往會場，九巴宣佈為學生推出為期約兩周的過海線半價優惠，涉及30條過海巴士路線。
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由7月19日至8月1日期間，合資格持有「學生身份」個人八達通的學生，可享30條過海線半價優惠。半價優惠只適用於全額車費，同一優惠同日內使用次數不限。涉及路線詳情如下：
|地區
|路線
|北區
|373、673、673A、673P、978、978A、978B
|觀塘區
|603、603A、603P、603S
|大埔、沙田區
|900
|荃葵、荔枝角區
|934、934A、935、936、936A
|屯門區
|960、960A、960B、960C、960P、960S、960X、961、961P、961S
|元朗區
|968、968A、968X
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而在前往書展及動漫節方面的路線推介則如下：
|出發地區
|路線
|途經轉車站
|建議下車站
|元朗
|968
|大欖隧道
|菲林明道
|屯門
|960
|寶田、屯門公路、西隧
|會展站巴士總站
|961
|屯門公路、西隧
|香港會議展覽中心
|北區
|978
|大欖隧道
|香港會議展覽中心
|673
|大老山隧道
|修頓球場
|荃灣、葵涌
|934
|西隧
|菲林明道
|936
|入境事務大樓
|九龍東
|603
|東隧
|舊灣仔警署
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撰文：鄭日棱