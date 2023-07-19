【乘車優惠】九巴推為期兩周乘車優惠 學生可半價搭30條指定過海線

適逢香港書展及香港動漫電玩節將分別於7月19至25日及7月28日至8月1日在香港會議展覽中心舉行，多條九巴過海線都可前往會場，九巴宣佈為學生推出為期約兩周的過海線半價優惠，涉及30條過海巴士路線。

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由7月19日至8月1日期間，合資格持有「學生身份」個人八達通的學生，可享30條過海線半價優惠。半價優惠只適用於全額車費，同一優惠同日內使用次數不限。涉及路線詳情如下：

地區 路線 北區 373、673、673A、673P、978、978A、978B 觀塘區 603、603A、603P、603S 大埔、沙田區 900 荃葵、荔枝角區 934、934A、935、936、936A 屯門區 960、960A、960B、960C、960P、960S、960X、961、961P、961S 元朗區 968、968A、968X

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而在前往書展及動漫節方面的路線推介則如下：

出發地區 路線 途經轉車站 建議下車站 元朗 968 大欖隧道 菲林明道 屯門 960 寶田、屯門公路、西隧 會展站巴士總站 961 屯門公路、西隧 香港會議展覽中心 北區 978 大欖隧道 香港會議展覽中心 673 大老山隧道 修頓球場 荃灣、葵涌 934 西隧 菲林明道 936 入境事務大樓 九龍東 603 東隧 舊灣仔警署

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撰文：鄭日棱