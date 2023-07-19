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【乘車優惠】九巴推為期兩周乘車優惠 學生可半價搭30條指定過海線

理財智慧 17:59 2023/07/19

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適逢香港書展及香港動漫電玩節將分別於7月19至25日及7月28日至8月1日在香港會議展覽中心舉行，多條九巴過海線都可前往會場，九巴宣佈為學生推出為期約兩周的過海線半價優惠，涉及30條過海巴士路線。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

由7月19日至8月1日期間，合資格持有「學生身份」個人八達通的學生，可享30條過海線半價優惠。半價優惠只適用於全額車費，同一優惠同日內使用次數不限。涉及路線詳情如下：

地區路線
北區373、673、673A、673P、978、978A、978B
觀塘區603、603A、603P、603S
大埔、沙田區900
荃葵、荔枝角區934、934A、935、936、936A
屯門區960、960A、960B、960C、960P、960S、960X、961、961P、961S
元朗區968、968A、968X

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

而在前往書展及動漫節方面的路線推介則如下：

出發地區路線途經轉車站建議下車站
元朗968大欖隧道菲林明道
屯門960寶田、屯門公路、西隧會展站巴士總站
961屯門公路、西隧香港會議展覽中心
北區978大欖隧道香港會議展覽中心
673大老山隧道修頓球場
荃灣、葵涌934西隧菲林明道
936入境事務大樓
九龍東603東隧舊灣仔警署

【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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