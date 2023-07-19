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新加坡已婚男議員與女黨友婚外情 宣布辭職退黨

環球政治 16:56 2023/07/19

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新加坡政壇再爆出婚外情醜聞，在野工人黨國會議員貝理安，與為已婚的工人黨青年團主席佘雪玲承認有婚外情關係。兩人均宣布退黨，而貝理安同時辭去國會議員職務。

新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情 【下一頁】

現年53歲的貝理安為阿裕尼集選區議員，而36歲的佘雪玲曾在2020年大選代表工人黨出選東海岸集選區，團隊得票率為46.61%。

點擊圖片放大
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事緣社交媒體Facebook近日流傳一段長約15秒的無聲片段，顯示貝理安與佘雪玲共進晚餐，貝理安更撫摸女方的手，令外界質疑兩人發展婚外情。

工人黨周三（19日）召開記者會，宣布貝理安與佘雪玲辭去黨籍，貝理安也辭去議員職務。

據悉，貝理安的私人司機曾在2020年底至2021年初，向工人黨管理層通報指，貝理安與佘雪玲經常在餐廳和酒店相會，更有擁抱和牽手。

新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　 【下一頁】

工人黨秘書長畢丹星聲稱，他曾就此事質問貝理安。但對方否認與佘雪玲有染，並聲稱他與私人司機發生糾紛，才引來相關指控。

直至近日影片曝光，貝理安與佘雪玲才承認在2020年大選後發展婚外情，於近期結束。

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責任編輯：鄭錦玲

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