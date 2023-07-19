【材·智論@iM網欄】從洗手間開始 實踐ESG規範

最近見本地電視台都舉辦「ESG大獎」，可見ESG（環境、社會及企業管治）這個議題已不再限於企業和政府機構，而走進了大眾市民的生活。全球各國面對氣候變化，溫度上升，不可預計的自然災害相繼出現，不少媒體和機構都開展了ESG相關的活動，共同推廣ESG，以達至全民保護地球。而隨着人們對可持續發展愈來愈關注，更多的組織和個人開始關心ESG，並尋求在企業和個人行為中融入環境、社會和管治的原則。

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筆者作為一位在建材行業超過30年的從業人員，近期亦見證了相關行業對ESG的關注大大增加。例如許多物業管理從業員，已開始積極認識ESG，增強有關知識，以配合公司策劃及更好地執行ESG。而在我接觸的物料採購員中，不少在採購建材時已經會把ESG納入其採購準則當中。因此我也經常會與他們分享一些採購上的建議，幫助他們在其項目上更好地實踐ESG。

我常常都會從洗手間開始說起，因為這是每個物業一定會為大眾而設計的設施。而洗手間內最不可或缺的設備為洗手間格，其使用的物料最常為高壓纖維板（Compact Board）。這些高壓纖維板如果選購不當，可能會釋出有害物質，對環境和人體健康造成潛在風險。因此，我建議在選購高壓纖維板時應要選擇通過一系列歐盟最高標準測試的產品，例如歐盟EN438以及ISO14001、ISO45001、ISO9001、GREENGUARD等。採用通過這些標準測試和認證的產品，能夠確保高壓纖維板的製造過程符合ESG的原則，並且顧及所有生產和安裝員工的健康。

先說說E（環境）。歐盟EN438標準確保高壓纖維板在室內及室外環境下其拉伸強度、抗擊性、耐熱性、腐蝕性、氣味及甲醛等均附合歐盟標準，物料經久耐用，能最大限度地減少對環境的影響。同時，ISO14001認證表明高壓纖維板的製造過程遵循國際公認的環境管理體系。而GREENGUARD認證則確保高壓纖維板具有低化學物質排放及低揮發性有機化合物，營造更健康的室內環境。

在S（社會）方面，ISO9001認證確保高壓纖維板的製造過程符合嚴格的品質管理標準。該認證包括與工人安全、公平勞動實踐和社會責任有關的準則。這些要求確保了製造商在生產過程中對工人的安全和福利負有責任，並維持公平勞動標準。

而在G（管治）的層面，高壓纖維板生產商若能通過歐盟EN438測試及具有ISO45001認證，這表明高壓纖維板的製造過程符合職業健康與安全標準，保障安全健康的工作環境。這個認證展示了生產商在管治上的良好實踐。

當然除了間隔板之外，洗手間中還有許多設施都可以更好地配合ESG元素，加強企業的ESG實踐，並為大家創建更健康美好的環境。因篇幅所限，下回再與大家分享。

作者簡介： 撰文：黃志明（Eddy） 集寶建業有限公司創辦人 集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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