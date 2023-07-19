22名眾議院議員寫信給聯邦貿易委員會 要求放棄反對微軟收購動視暴雪交易

美國22名共和黨眾議院議員敦促聯邦貿易委員會放棄反對Mircosoft（MSFT）收購視頻遊戲製造商動視暴雪（ATVI）的交易，稱其已成為 「聯邦貿易委員會拒絕合理反壟斷政策的一個例子。」

共和黨眾議院議員在周一（17日）寫給聯邦貿易委員會主席汗Lina Khan和兩位委員的信中說，是次交易為「有利於競爭的交易」。

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在美國地方法院法官上周裁定該交易合法、上訴法院駁回暫停交易的緊急動議後，負責執行反壟斷法的聯邦貿易委員會正在考慮自己的選擇。

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議員在回應時說： 「我們寫信表達我們的擔憂，並敦促你們放棄此事」。這封信的簽名者包括眾議院監督與問責委員會主席科默James Comer和眾議院司法委員會主席喬丹Jim Jordan。

Mircosoft是 Xbox 視頻遊戲機的製造商，幾個月來一直在為挽救這項價值 690 億美元的收購動視交易而鬥爭，這項交易受到了美國和英國反壟斷執法機構的批評，但似乎即將敲定。對《決勝時刻》視頻遊戲製造商動視的收購將是Mircosoft有史以來最大的一筆交易，也是視頻遊戲行業歷史上最大的一筆交易。、

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記者：張瑋婷



