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【AI熱潮】Meta夥微軟推出新AI模型「Llama 2」　免費作研究及商業用途

科技 16:44 2023/07/19

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生成式人工智能（Generative AI）機械人ChatGPT自面世後，Meta也相繼推出大型語言模型「Llama」迎戰。Meta昨（18日）宣布，開放該AI模型的最新版本，免費作研究和商業用途。

【IG新功能】鼓勵用家創作原創內容　IG Reels增「Templates Browser」功能

相比Meta今年初推出的第一代Llama AI模型，新一代的「Llama 2」的參數規模與運算能力都有所增強。Meta指，Llama 2事先訓練的資料比上一代多40%，其中包括公開可用的綫上資料來源。鑑於研究人員對Llama展現了龐大需求，達逾10萬次訪問請求。預料免費開放Llama 2作研究和商業用途，將進一步造福更多人。

目前，Meta已與微軟（Microsoft）建立合作夥伴關係，用戶可以透過Microsoft Azure平台，使用Llama 2所帶來的生成式AI體驗。另可透過Amazon Web Services（AWS）、Hugging Face，及其他服務商讓客戶使用。

此外，為息除AI帶來的風險憂慮，Meta在開放Llama 2的同時，也強調會已提高模型的安全性和透明度。指出Llama 2已通過紅隊演練（Red-Teaming Exercises），或透過第三方機構對經過微調的AI模型進行外部對抗性測試，還披露該企如何評估和調整模型。

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責任編輯：殷凱怡

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