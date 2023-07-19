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【可持續發展】太古地產發行32億元人民幣綠色點心債　票面利率介乎3.3至3.55厘

股市 16:40 2023/07/19

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【可持續發展】太古地產發行32億元人民幣綠色點心債　票面利率介乎3.3至3.55厘

太古地產 （01972） 首次在本地公募債券市場發行的人民幣綠色債券 （綠色點心債） 定價，成為首間公開發行綠色人民幣債券的香港企業，亦是自2019年以來首間重返公募點心債市場的香港公司，而是次交易亦為香港企業最大規模的綠色點心債發行。滙豐、中國銀行（香港）、美銀證券、工銀亞洲及瑞穗為此次債券發行的聯席聯席全球協調人、簿記行及主承銷商。

首間公開發行綠色人債的港企

是次交易共籌集32億元人民幣，其中25億元人民幣的票面利率為3.3厘，到期日為2025年，7億元人民幣的票面利率為3.55厘，到期日為2028年，集資所得款項淨額將會為公司現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資；該批綠色人民幣債券將於2023年7月26日於聯交所發行上市。

太古地產行政總裁彭國邦表示，集團正在全力推進1000億元投資計劃，當中500億資金將投放於內地市場，而綠色點心債所籌得的資金將有效推動公司設計及營造擁有綠色標準的綜合發展項目。

太古地產於今年較早以私人配售形式，發行五批綠色點心債，總額為人民幣19.2億元。

相關文章：【可持續發展】港華在內地首次發行1年期及3年期熊貓債劵　集資15億人民幣

相關文章：【綠色債券】滙豐中銀牽頭港府代幣化綠債發行　期望鞏固香港綠色及可持續金融中心地位

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編輯：陳韻妍

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