聯合國安理會首次討論AI 中方代表提5項治理原則

聯合國安理會日前首次就人工智能（AI）舉行會議，不同國家在會上表達了對該技術在全球和平、安全等看法。

英國外交、聯邦及發展事務大臣祁湛明主持了會議，他強調了AI的變革性質以及全球治理在塑造其發展方面的必要性。祁湛明承認AI在應對氣候變化和促進經濟發展方面的潛力，但也提出了對虛假信息及其武器化潛力的擔憂。

中國駐聯合國大使張軍強調AI是一把「雙刃劍」，並呼籲聯合國在制定AI指導原則方面發揮核心協調作用。他表示，要規範AI發展，防止其失控。

他提出了關於人工智慧治理的五條原則，包括堅持倫理先行、安全可控、公平普惠、開放包容、和平利用。

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美國駐聯合國副大使Jeffrey DeLaurentis強調了就AI和其他新興技術開展國際合作以應對人權風險並維護和平與安全的重要性。他敦促成員國不要利用AI來壓制人民或剝奪人民的權力。

俄羅斯質疑負責和平與安全的安全理事會是否應討論AI問題，並建議應在專注於科學專業知識的專門平台上進行討論。

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