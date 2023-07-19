Meta公布商用AI開源模型 與微軟高通合作

Meta（META）正在與微軟（MSFT）和高通（QCOM）展開重要合作，以擴大前者旗下開源人工智能（AI）模型Llama的覆蓋範圍和功能。

在與微軟的合作中，Meta將發布Llama 2的商業版本，並將通過微軟旗下雲服務Azure發布，並在Windows系統上運行。

此舉為初創公司和企業提供一個功能強大的免費替代方案，以取代OpenAI和Google提供的昂貴專有模型。通過利用Azure，Meta旨在挑戰閉源模型在生成式AI軟件市場的主導地位。

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此外，Meta還與高通合作，讓開發者直接在智能手機、電腦和汽車等設備上運行Llama 2，而不完全依賴雲服務。

通過這種方式，用戶可有更私密、更可靠和個性化的體驗，同時減少對雲資源和相關成本的依賴。這將有助於開發者在沒有連接網絡或處於飛行模式等情況下工作，從而為他們創建全新的AI應用場景。

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