【人工智能】渣打香港：八十後對AI最有信心　近8成富裕投資者認為AI可助達成理財目標

▲ 渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，數碼理財諮詢將成為大趨勢

人工智能（AI）應用日趨廣泛，渣打香港發表《用創新科技管理財富》研究報告，發現香港富裕投資者（平均擁有近456萬元可投資資產）積極探索嶄新科技作理財諮詢，以及使用AI進行投資活動。大部分富裕投資者認為AI是現今越趨重要的數碼投資工具，能為他們帶來良好投資回報，當中近8成受訪者認為AI在未來三年對他們達成理財目標來說很重要。

研究又發現，八十後（35至42歲人士）是對AI最有信心的一個世代，當中35%受訪者認為AI「非常重要」，而認為AI「非常重要」的九十後（27至34歲）則有26%。

84%受訪者希望繼續進行面對面互動

68%香港富裕投資者有採用數碼理財諮詢，當中40%受訪者透過客戶經理或投資顧問使用數碼理財服務，28%受訪者則自行使用服務。儘管數碼渠道廣泛被使用，84%的受訪者表示仍希望與客戶經理或投資顧問繼續進行面對面的互動。



77%富裕投資者表示，將來會使用數碼理財諮詢，而高達93%富裕投資者認為科技及數碼平台的創新在未來5年會改變理財諮詢的方式，且會更頻繁使用數碼理財諮詢。超過四分之三受訪者認為科技及數碼工具會為他們帶來更豐厚的投資回報。

富裕投資者大多偏好混合型財富管理服務

不過，調查顯示用戶在使用新數碼技術時，十分依賴客戶經理的協助。香港富裕投資者大多偏好混合型財富管理服務（35%）或直接由客戶經理提供服務（36%），而非純數碼理財服務（24%）。受訪者表示，獲得專屬服務及投資機會（60%）、建基於信任的人際關係（58%），以及個人化服務及度身訂造的諮詢及建議（43%）是他們傾向選擇客戶經理諮詢而非數碼工具的主因。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，數碼理財諮詢將成為大趨勢，但調查發現，縱使富裕投資者對數碼理財諮詢越趨接受，近40%受訪者期望獲得獨家投資建議，以滿足其財富管理需求。

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編輯：陳韻妍