香港城市大學出版社書展首發多本全新學術專業著作 「城」傳 • 香港 記本地人故事 述香港不同專業議題 

香港城市大學出版社(下稱本社)作為香港城市大學的出版機構,自 1996 年成立以來,一直堅守崗位,以促進學術研究丶傳播知識及提升知識轉移,藉此提高大學的學術地位為宗旨。

今年本社攤位主題為 「悅讀時代」 (An ERA of Pleasure Reading) ,處於新時代,我們相信閱讀要能怡情悅性,為身心帶來愉悅。作為大學出版社,我們會以積極探索未來 (Exploring the Future),致力追求卓越 (Reaching for Excellence),提倡前瞻學術 (Advancing Academic Exchange)為目標,推動各種學術研究與交流,希望讓大家能透過書本,在新悅讀時代共享閱讀樂趣。本社今年攤位設於大學坊內,攤位位於展覽廳 1,編號為 1D-A26。

本社書籍均由各院校教授丶專業人士及知名學者所撰寫,今年本社書展首發多本城市大學專訪系列,分享在校教授或學者的成長經歷和與城市大學的淵源。今年本社書展首發兩個全新叢書系列:城傳系列 (CityU Mastermind) 及城儁系列 (CityU Legacy Series)。其中城傳系列專訪香港科技園董事局主席查毅超博士及著名工業家、香港中華廠商聯會主席史立德博士,兩位與香港城市大學有淵源的卓越人士,記述他們的成長經歷與打拼事業的經過,以及其在社會上作出 的貢獻,藉此向年輕人分享他們如何排除萬難的經歷。《查毅超:管理平 衡》記述了查博士如何由「廠佬」成為科技人,並藉着分享他待人處事的態度與平衝各方的智慧,讓年輕一代有所啟發。《史立德:不一樣的印記》則分享了史博士如何由印刷學徒成功建立了 龐大的印刷王國,並積極推動香港工業發展。

兩本書查毅超博士和史立德博士分別於 7 月 19 日及 21 的下午 5 時 30 半於會展 S428 室舉辦新書發佈會,由資深傳媒人、灼見名家社長及行政總裁文灼非先生擔任主持,歡迎有興趣人士網上報名參加。

「城儁系列」專訪城市大學資深卓越學者,分享成長經歷,回溯學思之路,細說學術人生。書展首發書為《張隆溪:獨行於經典之間》,專訪香港城市大學比較文學及翻譯講座教授張隆溪教授,他是東西方跨文化研究領域的頂尖學者。張教授在書中分享了他傳奇的大半生經歷,如何在停學十年的文革時期,得閱經典外語名著,以至能在未讀過大學的情況下,以總分第一名考入北京大學碩士課,認識錢鍾書、朱光潛等大學者,以及後來負笈哈佛,成為國際級頂尖學者的經歷。

作為大學出版社,本社繼續出版優質的香港歷史叢書,劉蜀永 、嚴柔媛及林思行編撰的《香港醫療衞生簡史》,梳理了香港醫療衞生的歷史,理清了香港從開埠前至現在有關公共衞生、醫療制度、設施、醫學教育、研究、專業等多方面的發展脈絡。本書訪問了十位香港著名醫學專家和醫療行政人員,真實地反映各個醫學專科在香港的發展狀況,適合對香港歷史、醫療史有興趣的人士。

尚有多本英文專著記錄了香港不同的社會文化。其中 Fading Neon Lights 記錄了香港的霓虹燈標誌,作者 Brian Kwok 同時藉以探討了霓虹燈標誌的獨特的視覺美學和設計、工藝和培訓的歷史,以及街景與香港 消費文化的關係。作者以攝影保護為基本主題,並通過一系列充滿活力的圖像,將香港的日常標誌帶入生活。

此外,出版社還出版了多本全新學術專業著作,包括《私隱法.保—了解你的個人資料私隱 》,作者為個人資料私隱專員鍾麗玲,除了從生活層面分析個人資料私隱的風險和陷阱,還針對「起底」行為被訂為刑事罪行有詳細解說,以至新興科技如人工智能等涉及個人資料私隱的議題。

作者鍾麗玲女士還會於 7 月 24 日下午 3 時在書展期間舉辦新書發佈會暨講座,並邀請香港真光書院副校長一同探討近年學生網絡欺凌和「起底」現象,講座由森美擔任講座主持,歡迎有興趣人士網上報名參加。

另一新書《社工:不一樣的專業—社會工作 34 講》,則圍繞社工專業。作者為香港城市大學社工學系副教授甘炳光,他會從多角度介紹何謂社會工作,釐清大眾對社會工作的一些誤解,反思社會工作的本質,是一本有系統總結個人對社工教育及前線服務心得的專書。

社工以外,出版社也出版了《曼斯菲爾的小油燈:文學 的戲劇的課堂》,作者何洵怡是資深文學與戲劇老師, 曾任教香港大學教育學院和香港城市大學中文系,本書為教育和戲劇工作者解答三大疑問:為什麼把文學作品轉化為戲劇?怎樣改編?如何編排整個課程?除剖析文學教育如何和戲劇表演相輔相成,更收錄作者精心編排設計的改編實例,並附延伸活動供老師採用,如問答、討論,以及閱讀與寫作練習等。

除了出版各類書籍外,今年本社亦推出多款限量的文創產品,包括與今年主題相關的「悅讀時代」扣針套裝和帆布袋,另外有木紋書燈、休閒手提袋、文青手帳、原色收納盒,以及文青手帳等,把閲讀樂趣融入日常生活當中。為答謝大眾一直對本社的支持,書展期間新書一律享有八折優惠,特價書更低至一折發售。只要買任何書,都可以以優惠價換購以上限定文創產品。另外,本社攤位更設有拍照打卡區及城大超級粉絲問答遊戲,可獲贈本社自家設計的限定文創產品,於問答小遊戲中答對全部問題更有機會獲贈由城大農場自家生產的城大牛奶一盒!有興趣的讀者可親臨書展 1D-A26 攤位了解更多。

