【思摩爾 6969】 思摩爾發盈警 股價先跌後升 預告中期盈利銳減逾4成

思摩爾國際（06969）發盈警，預計今年上半年全面收益總額將介乎約7.2億元至7.9億元人民幣，按年下跌約42.7%至48.2%：經調整後淨利則介乎約7.4億元至8.2億元人民幣，按年下降約43.1%至48.4%。消息公布後，思摩爾股價今早（19日）應聲下跌，曾挫3.3%，低見7.36元，午後股價倒升，高見7.91元，最多升近4%，最新報7.9元，仍升3.8%，成交額1.6億元。

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思摩爾解釋，盈利下滑的主要原因是收入按年下降約9.4%。其中，來自中國大陸市場的營收大幅下滑96.3%，至約6,210萬元（人民幣，下同），佔總收入的比例由去年同期的約30%下滑至約1.2%。儘管今年第二季度的中國大陸市場收入與第一季度比較有所提升，但仍遠低於去年同期。

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然而，思摩爾的海外市場收入表現較為樂觀。公司的海外市場收入為約50.6億元，按年增長約28%。其中，來自美國市場的收入約22.2億元，按年增長約26.9%。此外，來自歐洲及其他市場的收入約28.5億元，按年增長約28.8%。集團指出，隨著對不合規產品的監管和執法力度的加強，合規產品在美國市場有望獲得更大的可持續增長空間。

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記者：郭秀慧