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英國6月份通脹率降幅超預期至7.9% 辛偉誠：目標在大選前降低一半

環球政經 18:49 2023/07/18

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英國官方數據顯示，6月份通脹率降幅超過預期，達到7.9%，為一年多來最慢，這將減輕英國央行繼續大幅加息的部分壓力。

英鎊兌美元和歐元走軟，原因是英國國家統計局（Office for National Statistics）稱，消費者價格通脹增長率為2022年3月以來最低，但仍高於其他大型富裕經濟體的價格增長速度。

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經濟學家預測，截至6月份的12個月內，CPI增長率將從5月份的8.7%降至8.2%，進一步遠離10月份的41年高點11.1%，但仍遠高於英國央行2%的目標。英國央行 5 月份曾表示，預計 6 月份通脹率將降至 7.9%。

Capital Economics首席經濟學家戴爾斯Paul Dale說：「總體而言，英國的通脹率可能在一段時間內仍將高於其他地區，但至少英國現在正在追隨全球趨勢。」

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投資者再次押注英國央行將進一步加息。市場目前顯示，下個月加息25個基點的可能性大於週二定價的加息50個基點。

銀行利率達到 6% 的峰值已不再是周二(18日)的完全定價。

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核心通脹率（不包括食品、能源、酒類和煙草價格）的下降幅度也超過了預期，從5月份的7.1%降至6.9%，為30多年來的最高值。經濟學家此前預計，衡量物價增長的核心指標將保持在 7.1%。

食品價格和非酒精飲料價格通脹率從5月份的18.3%放緩至17.3%，這仍對許多家庭的財務狀況造成重大壓力。英國央行預計將於8月3日連續第14次加息，5月份已將基準利率從2021年12月的0.1%上調至5%。

英國首相辛偉誠 Rishi Sunak今年早些時候承諾，將在2024年全國大選前於2023年底前將通脹率降低一半，財政部長亨特Jeremy Hunt稱這一目標具有挑戰性。

亨特在周三（19日）數據公佈後發表的一份聲明中說：「通脹率正在下降，目前處於去年3月以來的最低水平，但我們並沒有因此而沾沾自喜。」

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記者：張瑋婷

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