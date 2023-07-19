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紐西蘭專賣店BNZS  大圍圍方店開幕誌慶  7月22日至8月31日連環奬賞

都會情報 15:50 2023/07/19

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紐西蘭專賣店BNZS紮根香港26年，專營紐西蘭麥盧卡蜂蜜、營養保健品、天然美容、美髮和染髮用品。全新大圍圍方專門店將於7月22日正式開幕，成為旗下第9間專門店! 為隆重其事，7月22日至8月31日期間，大圍圍方店全店正價貨品9折優惠，並有連串開幕獎賞，回饋顧客!

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紐西蘭專賣店BNZS門市  
大圍圍方529鋪  (戲院層)
網站:www.thh.hk

(特約)

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