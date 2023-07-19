渣打：香港富裕投資者平均擁近456萬可投資資產 近8成認為AI可助達成理財目標

AI的應用愈來愈廣泛，據渣打銀行（香港）有限公司周三（19日）發表的《用創新科技管理財富》研究報告，探討香港富裕投資者使用數碼理財諮詢1 的取向。研究發現，香港富裕投資者積極探索嶄新科技作理財諮詢，以及使用人工智能（AI）進行投資活動。

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大部分富裕投資者認為 AI 是現今越趨重要的數碼投資工具，能為他們帶來良好投資回報。近 8 成受訪者認為 AI 在未來三年對他們達成理財目標來說很重要。八十後（35 至 42 歲人士）是對 AI 最有信心的一個世代，當中 35%受訪者認為 AI「非常重要」，而認為 AI「非常重要」的九十後（27 至 34 歲）則有 26%。

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香港富裕投資者平均擁有近456萬元可投資資產。受訪者背景差異亦反映於各項人口數據之中，如女性企業家3平均擁有506萬元可投資資產，稍微較男性企業家多。



渣打香港財富管理業務主管何文俊表示：「數碼理財諮詢將成為大趨勢。與此同時，我們的調查顯示，用戶在使用新數碼技術時，仍十分依賴客戶經理的持續協助與分析。總體而言，在數碼科技的推動下，香港富裕族對投資更有信心和更懂靈活運用人工智能與專家分析。」



受訪者對數碼理財諮詢的認識增強，有多達 68%香港富裕投資者有採用此方法，當中 40%受訪者透過客戶經理或投資顧問使用數碼理財服務，28%受訪者則自行使用服務。儘管數碼渠道廣泛被使用，84%的受訪者表示仍希望與客戶經理或投資顧問繼續進行面對面的互動。

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多數富裕投資者（77%）表示將來會使用數碼理財諮詢。高達 93%富裕投資者認為科技及數碼平台的創新在未來五年會改變理財諮詢的方式，且會更頻繁使用數碼理財諮詢。超過四分之三受訪者認為科技及數碼工具會為他們帶來更豐厚的投資回報。



與此同時，調查顯示用戶在使用新數碼技術時，十分依賴客戶經理的協助。香港富裕投資者大多偏好混合型財富管理服務（35%）或直接由客戶經理提供服務（36%），而非純數碼理財服務（24%）。這一趨勢在各年齡組別之間基本一致。受訪者表示，獲得專屬服務及投資機會（60%）、建基於信任的人際關係（58%），以及個人化服務及度身訂造的諮詢及建議（43%）是他們傾向選擇客戶經理諮詢而非數碼工具的主因。



何文俊補充：「調查發現縱使富裕投資者對數碼理財諮詢越趨接受，近 40%受訪者期望獲得 獨 家 投 資 建 議， 以滿足其財富管理需求。渣打設立的『財富管理首席投資辦公室』（Chief Investment Office, CIO）正好滿足此類需要，CIO 精選基金，以集團 CIO 的觀點為基礎，提供可持續並經風險調整後的回報，並按最新的市場或經濟情況，定期檢視和重新配置組合。」

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責任編輯：陳詠妍



