皮塔倘再失敗 為泰黨料提名地產大亨選泰國總理

泰國國會上下議院周三（19日）就總理人選舉行次輪投票，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）第二度挑戰總理寶座倘仍失敗，盟友為泰黨料會提名地產大亨Srettha Thavisin選總理一職。

泰國國會次輪總理投票 憲法法院暫停皮塔議員資格 【下一頁】

皮塔上周六（15日）表明，如他於次輪投票仍未能獲過半數支持，將退位讓賢由為泰黨盟友出任總理。

泰媒《曼谷郵報》引述消息人士指，皮塔在周三的次輪投票中，預計依然不會獲得足夠票數當選總理，因此為泰黨届時將有機會提名該黨候選人。

皮塔次輪倘未獲過半數支持 願讓為泰黨盟友出任泰總理 【下一頁】

為泰黨預計會提名Srettha Thavisin出選總理。該黨另一名總理候選人、前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）也表示，Srettha上台後將能立即解決經濟困境等各種問題，暗示不會與對方競爭總理一職。

《曼谷郵報》引述消息人士指，為泰黨與前進黨籌組新聯合政府的可能性不大。因為前進黨提出修改侮辱王室罪的立場，導致大多數上議員表明不會支持前進黨。

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責任編輯：鄭錦玲