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Renault前半年全球銷量增長13% 全年訂單積壓量仍將高於2個月目標

環球政經 14:41 2023/07/19

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法國汽車製造商Renault（RENA）周三(19日)稱，今年前六個月全球銷量增長13%，其中歐洲銷量增長24%，這是得益於成本削減以及Austral SUV和Dacia Jogger混合動力車等新車型的成功。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

Renault在6月份上調了2023年的業績展望。在半導體危機和集團關閉俄羅斯業務的影響下，其在1月至6月期間售出了1,133,667輛汽車，而2022年同期為1,000,199輛。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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在經歷了連續四年的下滑之後，Renault的銷量出現了反彈。他們表示，截至2023年6月底，在歐洲的訂單積壓量相當於3.4個月的銷量，即使在市場較2019年下降30%的情況下，全年的訂單積壓量仍將高於2個月的目標。

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記者：張瑋婷

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