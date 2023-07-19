Renault前半年全球銷量增長13% 全年訂單積壓量仍將高於2個月目標

法國汽車製造商Renault（RENA）周三(19日)稱，今年前六個月全球銷量增長13%，其中歐洲銷量增長24%，這是得益於成本削減以及Austral SUV和Dacia Jogger混合動力車等新車型的成功。

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Renault在6月份上調了2023年的業績展望。在半導體危機和集團關閉俄羅斯業務的影響下，其在1月至6月期間售出了1,133,667輛汽車，而2022年同期為1,000,199輛。

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在經歷了連續四年的下滑之後，Renault的銷量出現了反彈。他們表示，截至2023年6月底，在歐洲的訂單積壓量相當於3.4個月的銷量，即使在市場較2019年下降30%的情況下，全年的訂單積壓量仍將高於2個月的目標。

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記者：張瑋婷