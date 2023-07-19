【有麝就香】宮崎駿新作上映4天票房突破1.2億港元

日本規模最大電影公司東寶株式會社，早前公布了宮崎駿新作《你要過怎樣的人生？》的票房紀錄，上映4天已有135萬人入場，票房突破21.4億日圓（約1.2億港元），打破宮崎駿前作《千與千尋》的紀錄。

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由日本動畫導演宮崎駿執導、吉卜力工作室製作的最新長篇動畫《你要過怎樣的人生？》，於7月14日開始在日本全國441家戲院上映，即使在近乎完全沒有提前宣傳的情況下，上映4天仍有多達135萬人入場觀看，票房突破21.4億日圓，打破宮崎駿前作《千與千尋》上映4天收穫19.4億日圓（約1.09億港元）票房的紀錄。

《你要過怎樣的人生？》是宮崎駿繼10年前《風起了》以來的首部作品，跟一般電影不同的是，本作在上映前幾乎完全沒有任何的宣傳，由故事劇情到配音出演的演員名單都沒有向外透露，也未釋出預告片，但這仍無損其票房。

這種不尋常的宣傳方式反倒引起了關注，有入場觀眾向媒體表示：「沒有廣告宣傳引起了我的興趣，想在信息在網絡上傳播之前過來看看」，亦有觀眾表示：「沒有宣傳所以成了新聞，可能反起到了積極的宣傳效果。我對吉卜力工作室有很強的信任。」

原名小說被搶購、出版社將重印

《千與千尋》的最終票房收入為316.8億日圓（約17億港元），《你要過怎樣的人生？》或有望超越其最終票房收入紀錄。而與上一套作品《風起了》相比，《你要過怎樣的人生？》的4天票房收入是《風起了》的150%以上。

片名借用吉野源三郎的作品《你過著怎樣的生活？》，而電影的火熱也讓小說再被炒起。岩波書店在官方Twitter表示該書出現的供不應求的情況，並宣布決定重印。小說是兒童文學傑作，宮崎駿表示這書對他有不少影響，因此被用作最新作品的標題。但即使小說並非電影的原著，但仍然被粉絲們搶購至供不應求。

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責任編輯：李智賢

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