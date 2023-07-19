中燃組合營收購 兩液化天然氣運輸船

中國燃氣(00384) 宣布，夥拍華光海運及中國船舶租賃（03877）成立合資公司，分佔30％、45％和25％股權，收購兩艘液化天然氣運輸船舶。集團指，作為承租人須按長租合約方式租賃兩艘船舶，為期20年。每艘租金為日租約8萬至10萬美元，將予確認使用權資產估計價值合共約為67.2億元。至3時15分中燃報8.4元上升0.3%，中國船舶租賃則報1.35元無起跌。

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中燃表示，即使船舶租賃市場價格波動，仍可確保按預定價格長期使用所租賃的LNG運輸船舶，而合資公司將不會成為其附屬公司，其財務業績亦不會與該集團財務報表綜合入帳。該集團指，合資公司應尋求外部融資以收購該兩艘船舶。中燃認為，成立合資公司及租賃LNG運輸船舶將讓本集團得以為其LNG業務發展及多元化業務模式取得穩定LNG運輸船舶供應。即使船舶租賃市場出現價格波動，集團仍可確保按預定價格長期使用所租賃的LNG運輸船舶。集團亦可借助 合營夥伴的豐富經驗及技術專長，繼而提升本身運輸及物流能力。

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