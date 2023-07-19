【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁 行業首選中國太保

建銀國際發表報告，指最近的統計數據顯示，中國的壽險行業表現出強勁的增長跡像。六家上市壽險公司的總保費在2023年上半年按年增長7％，相比於前五個月增長4％而言，這表明6月份有了大幅提升，增長了27％。銀行存款利率的下調是這種增長的一個因素，特別是在儲蓄型和銀行保險產品方面。

中國平安（02318）的首年保費按年增長30％，中國人保（01339）的首年保費增長15％，這意味著第二季度的增長率分別為70％和138％。這表明，產品組合得到了改善，中國人保在常規首年保費和單一首年保費的增長速度方面的正面影響可能更大。

建銀國際對內險股評級及目標價

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在財產險方面，五家上市財產險公司的上半年總保費按年增長了9.3％，首5月增長為9.5％。眾安在線（06060）表現最好，上半年增長了38％，其次是中國太保（02601）的14％和中國太平（00966）。中國人保的汽車保費按年增長放緩到了5.5％，而其農業和信用保險業務分別增長了20％和21％。

盡管MSCI中國保險指數在過去一個月下跌了4％，但建銀認為，在債券收益率和就業市場的改善推動下，A股和H股的估值仍然較低，分別為0.55倍和0.42倍FY23F P/EV。建銀指行業首選是中國太保，因為其在壽險、財險和投資領域具有更強的勢頭。此外，平保也再次進入該行的視野，因對平台經濟的態度更為積極。

建銀亦提醒，需要注意的投資風險包括：1 監管審查；2 家庭消費需求不足；3 長期利率持續疲軟。

同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明