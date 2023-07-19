【英鎊匯價】英國6月CPI回順至7.9%、低於預期　英鎊兌港元匯價曾穿10.1

▲ 【英國通脹】英國6月CPI回順至7.9%、低於預期 英鎊兌港元匯價曾穿10.1

英國公布，6月消費物價指數（CPI）按年增7.9%，較5月的8.7%回順，同時低於市場預期的8.2%，創2022年3月以來最低。因應英國通脹較預期溫和，外界對英國重手加息預期稍降溫，英鎊匯價兌美元走弱約90基點，英鎊兌美元匯價最新報1.2941。

以港元計價，每英鎊兌港元一度跌穿「10.1算」，最新報10.102，單日跌幅約0.8%。

英國6月核心CPI按年增6.9%，同樣低於市場預期的7.1%。英國核心CPI主要撇除食物、能源和煙酒等波動較大的消費類別。

以按月變幅比較，英國6月CPI按月增0.3%，核心CPI增0.1%。

英國CPI跌至15個月低

英國國家統計署表示，汽車燃料價格下跌是CPI回落的主要因素，而食物價格依然向上，但升幅低於去年同期，兩者都令整體通脹回順。

據統計署資料，英國6月食品和非酒精性飲料按年通脹17.3%，居住和家庭服務通脹12%，通訊服務通脹9.5%，為升幅最大的3大消費類別。交通物價按年跌1.8%，教育通脹3.2%，則屬通脹壓力最低類別。其餘類別貨品和服務，物價都按年增6.5%或以上。

英國CPI（按年變幅） 2023年6月 7.9% 2023年5月 8.7% 2023年4月 8.7% 2023年3月 10.1% 2023年2月 10.4% 2023年1月 10.1% 2022年12月 10.5% 2022年11月 10.7% 2022年10月 11.1% 2022年9月 10.1% 2022年8月 9.9% 2022年7月 10.1% 2022年6月 9.4% 2022年5月 9.1% 2022年4月 9.0% 2022年3月 7.0% 2022年2月 6.2% 2022年1月 5.5%

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