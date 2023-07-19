美軍逃至北韓早有先例 冷戰投北39年後自首

美國士兵Travis King周二（18日）私自進入北韓，美國當局料他或已被北韓拘留，現時仍未知他是否計劃叛變。不過以往有多名美國人越境進入北韓，最著名的當屬1965年逃至北韓的美軍陸軍中士詹金斯（ Charles Jenkins），被北韓用作宣傳工具長達39年。

美士兵私下越境被北韓拘捕 曾入獄原定遣送返美 【下一頁】

詹金斯出生於美國北卡羅萊納州，是冷戰時期少數在南韓服役期間，逃往北韓的美國士兵之一。

他當時是一名陸軍中士，但為逃避到越南參戰，於1965年巡邏期間跨越兩韓邊境逃至北韓。北韓拘捕詹金斯後，將他用作政治宣傳工具，印製大量傳單及拍攝電影。

詹金斯於1980年，和當時21歲、於1978年被北韓特工綁架的日本護理學生曾我瞳結婚。女方於2002年獲准返回日本，而詹金斯亦於兩年後獲准離開北韓，到日本與妻子團聚。

他其後在日本向美國當局自首，美國國防部2005年開除其軍籍並判他入獄25日。詹金斯2017年於日本離世。

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另一例子為2014年9月時，被北韓最高法院判處6年苦役的米勒（Matthew Miller）。米勒當時24歲，北韓法院指他當年4月抵達平壤機場時撕毀旅遊簽證，並承認希望體驗當地監獄生活，以便秘密調查當地人權狀況。

他於同年11月，與美國傳教士兼領隊Kenneth Bae一同獲釋。而Kenneth Bae是一名美國韓裔傳教士，於2012年11月被捕。

北韓以敵對行為為由判處他監禁15年，指他走私具有煽動性文學作品，及試圖在邊境城鎮的一間酒店內，建立反政府活動基地。

除Travis King外，大學生Otto Warmbier為另一名近年被北韓拘捕的美國人。他於2016年1月參加旅行團，但被北韓當局以他試圖盜竊宣傳海報為由拘留，更遭判處15年苦役。

他其後被囚17個月，2017年6月以植物人狀態被空運回國，數日後離世，年僅22歲。北韓當局否認對他實施酷刑，並堅稱已真誠地為他提供醫療護理。

對於是次逃至北韓的Travis King，美國當局只公布少量資訊。據報他於2021年1月入伍，是一名偵察專家，但因襲擊罪而被關押在南韓並面臨處分，並於一周前獲釋。

有旅遊公司工作人員指受疫情影響，參加到訪兩韓邊境的旅行團已變得十分困難，考慮到需要時間研究或規劃，料Travis King逃至北韓的為早有預謀。

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責任編輯：李俊儀