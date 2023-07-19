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【阿里巴巴9988】餘杭區與阿里「6+N」集團簽戰略夥伴合作協議

股市 15:14 2023/07/19

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【阿里巴巴9988】餘杭區與阿里「6+N」集團簽戰略夥伴合作協議

餘杭區政府周三（19日）與阿里巴巴 （09988） 「6+N」業務集團簽訂全方位戰略夥伴合作協議，當中涉及淘天集團、菜鳥集團、雲智能集團、本地生活集團以及飛豬旅行、達摩院、阿裏健康、橙獅體育、盒馬。

阿里巴巴於周三（19日）上午早段一度跌2.4%，午後轉升1.2%，新造90.8元，成交29.8億元。

阿里6月底與杭州市政府簽戰略合作協議

阿里於6月底與杭州市政府就旗下「6+N」業務集團簽訂全面戰略合作框架協議，雙方將共同探索跨境供應鏈和國際產業合作新模式，共同加強算力基礎設施建設等。

杭州市委書記劉捷稱，要塑造數字技術硬核實力，促進科技成果在杭州高效轉化和應用示範；擴大平台經濟領先優勢，重塑消費互聯網新優勢。他指，作為阿里的娘家人，杭州對阿里每一次重整行裝再出發都滿懷信心、由衷期待。

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

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記者：伍鍵文

港股 盒馬 菜鳥 阿里巴巴 杭州 阿里巴巴－SW（09988）
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