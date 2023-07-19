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【大行報告】花旗：中國經濟重開促復甦加速 首予新秀麗「買入」評級

股樓投資 18:25 2023/07/19

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花旗表示，隨著亞洲，尤其是中國經濟重開，加快其復甦步伐，而北美或歐洲仍會繼續增長，料新秀麗（01910）應會回復至超越疫前水平，首予新秀麗投資評級為「買入」，以及其目標價為32元，相當於預測明年市盈率16倍。

 

 

 

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

 

該行指出，隨著全球重新開放，公司旗下業務恢復進度不俗，包括市場份額增長良好、以及利潤率創歷史新高。花旗預料新秀麗股票將會繼續重估，主要是業績表現持續穩健，亦令該行在新秀麗發布中期業績前，保持30日正面催化劑觀察。


 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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記者：鄭昊彤

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歐洲 中國 亞洲 花旗銀行 港股 買入 目標價 新秀麗（01910） 中國市場 銷售

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