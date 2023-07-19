【大行報告】花旗：中國經濟重開促復甦加速 首予新秀麗「買入」評級

花旗表示，隨著亞洲，尤其是中國經濟重開，加快其復甦步伐，而北美或歐洲仍會繼續增長，料新秀麗（01910）應會回復至超越疫前水平，首予新秀麗投資評級為「買入」，以及其目標價為32元，相當於預測明年市盈率16倍。

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

該行指出，隨著全球重新開放，公司旗下業務恢復進度不俗，包括市場份額增長良好、以及利潤率創歷史新高。花旗預料新秀麗股票將會繼續重估，主要是業績表現持續穩健，亦令該行在新秀麗發布中期業績前，保持30日正面催化劑觀察。





【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤