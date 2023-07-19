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【券商點睇】料上半年收入增速遜預期 海吉亞醫療下半年業績將改善

股樓投資 17:20 2023/07/19

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中泰國際表示，考慮到海吉亞醫療（06078）2023年上半年收入將遜於預期，將2023至2025年收入預測分別下調7.5%、7.9%、5.8%，股東淨利潤預測分別下調9.5%、9.2%、5.4%，以及將目標價從58.9元調整為50.55元，對應30倍2024年預測市盈率及10.5%上漲空間，反映市場下行與盈利預測下調。不過該行料公司下半年業績將優於上半年表現，而公司股價近期已經回落，評級從「中性」上調至「增持」。

 

 

 

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

該行指，由於一季度疫情導致公司的醫療資源向收費較低的新冠業務傾斜，而且部分腫瘤患者新冠康復初期無法接受化療，加上宜興醫院並表時間略晚於預期，因此公司上半年收入增速將遜於預期，預計將按年增加兩成至約18.3億元（人民幣，下同）。

該行預計公司下半年業績將好於上半年，基於國內疫情已舒緩，管理層表示近2至3個月各主要醫院腫瘤等主要科室診療人次呈逐步增加態勢；重慶海吉亞醫院二期2023年2月投入運營後營運情況良好，診療人次持續上升、宜興海吉亞醫院已於年中並表，預計收購後該醫院收入與利潤率均將提升。
 

 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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該行認為，宜興海吉亞醫院原來屬各科水平較平均的綜合性醫院，但海吉亞醫療在腫瘤科建設方面資源與經驗豐富，收購後將通過引進先進設備與人才等方式提升醫院腫瘤治療能力。由於腫瘤科通常屬於醫院中收費與利潤率較高的科室，因此預計收購後收入與利潤率將提升。

另外公司新建醫院進展順利，截止6月底單縣海吉亞醫院二期項目已完工，無錫海吉亞醫院、開遠解化醫院等新建醫院建設也在順利進行。公司還在積極物色優質收購標的，管理層預計年內可能還有一單收購項目落地，仍將為診療量較多的成熟醫院。公司目前現金充足，新收購項目如能落地將帶來新亮點。

 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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大行報告 遜於預期 增持 疫情 海吉亞醫療（06078） 港股 目標價 股票

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