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【大行報告】安踏品牌第二季表現遜管理層預期 大和下調安踏體育目標價至115元

股樓投資 16:18 2023/07/19

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大和表示，安踏體育（02020）公布第二季營運數據，旗下FILA及其他品牌均表現強勁，不過安踏略為遜色並落後於管理層預期，將安踏今年每股盈測下調2%、2024年至2025年則調整1%，並將其目標價由124元下調至115元，維持「買入」評級。安踏體育周三（19日）收報82.95元，跌幅1.8%。


 

 

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

 

根據安踏公布，安踏品牌產品銷售在第二季按年錄高單位數增長，而FILA則錄得10%至20%高段的正增長、所有其他品牌亦錄得70%至75%的正增長。該行表示，在折扣水平下，FILA及安踏仍錄得按季改善，以及庫貨銷售比率處於健康水平。

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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大和亦指出，雖然安踏在6至7月銷售疲軟，但管理層保持全年零售銷售價值（RSV）指引，意即安踏和FILA品牌按年增長雙位數，意味著下半年將會加快增長。

 

 

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記者：鄭昊彤

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