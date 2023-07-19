朗屏8號兩房戶618萬元沽　造價創4年新低

二手市場再錄低價成交。中原地產王勤學說，朗屏8號1座低層H室，實用面積481平方呎，兩房間隔，日前以618萬元沽出，實用呎價12,848元，創屋苑兩房單位造價4年新低。

王勤學透露，買家為上車客，心儀屋苑毗鄰鐵路站，交通方便，見上址價錢吸引，即入市自用。談到近日市況，他指，元朗區本月累錄約37宗二手買賣，其中朗屏8號佔2宗，平均實用呎價約13,180元。

資料顯示，原業主於2016年9月以604.8萬元一手買入單位，持貨7年，現帳面獲利13.2萬元，物業期內升值約2.1%。

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