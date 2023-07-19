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【領展823】領展：無動機以連鎖商戶取代獨立小店

股市 14:45 2023/07/19

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【領展823】領展：無動機以連鎖商戶取代獨立小店

領展 （00823） 今日舉行周年大會（AGM），有壓力團體趁機要求關注領展轉售資產和「趕絕小商戶」行為。領展發表聲明指，有論者批評領展往往傾向以連鎖集團商戶取代在社區經營多年的獨立小店，全屬誤解，並指為了保持消費者的投入度，領展沒有動機以普通的連鎖店取代特色小店。

領展表示，過去十年，撇除生鮮市場、微連鎖等，小商戶平均佔領展零售店鋪總數約6成，並指小商戶為領展商場提供更廣泛的商戶組合和個性，強調他們是領展得以成功的關鍵之一。

領展又指，當有商戶退租時，會尋找同行業的替代經營者，但某些年長的經營者選擇在租約結束時退休，與社區有同樣情感連結的替代者就很少了，為了向區內居民繼續提供服務，很多時或只能依靠連鎖店。

領展：鼓勵小商戶發展成微連鎖　改建部分低用量街市作護老中心

領展續指，若留意到新開個人小店受歡迎，可能會邀請戶主擴展至其他商場，這些商戶可能逐漸成為「微連鎖」企業。領展舉辦了許多研討會和講習班，希望有助小商戶業務可持續發展。

針對社區零售設施老化及顧客流失的問題，領展表示，多年來不斷提升資產設施，例如為旗下物業投資2.3億元提升無障礙通道。至今年3月底止，領展亦提升了旗下約40個鮮活街市的設施，令輪椅及嬰兒車都能在街市乾爽舒適地行走。

在個別高齡化社區如觀塘樂華街市，領展表示，會因應護老行業需求愈見殷切，而改將出租率偏低的街市改建成護老中心，預留一定零售空間作為鮮活食品及生活百貨市集，繼續服務其他居民。

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編輯：麥德銘

港股 領展 領展房產基金（00823） 小店
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