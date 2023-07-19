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【閱文772】閱文：推動IP產業變革第一步 正式發布網文大模型「閱文妙筆」

股樓投資 14:41 2023/07/19

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閱文集團（00772）正式發布「閱文妙筆」大模型，該公司首席執行官兼總裁侯曉楠表示，「閱文妙筆」是國內第一個網文大模型，也是最懂網文的大模型，將來會持續升級。他又指，「閱文妙筆」是閱文擁抱人工智能生成內容（AIGC），推動IP產業新變革的第一步。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

此外，侯曉楠表示，網文產業模式一直在改變，但是該公司的立身之本不變，就是做好三件事，即服務好作者、培育好內容及建設好生態。他指出，AIGC開啟了新的浪潮，文創領域將是AI應用的主陣地之一，而AI是IP產業未來5年的重要動能，AIGC將為作家帶來新的創作模式，也將創造新的內容價值。他又透露，第一階段，閱文已經把AI應用於網文漫改，未來公司也將全面探索有聲、漫畫及動畫等開發鏈條的AI應用。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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撰文 : 袁國守

知識產權 人工智能 港股 閱文集團（00772）

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