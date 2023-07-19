放盤逾半年累劈逾百萬　屯門大興花園高層兩房536.8萬沽

樓市交投氣氛轉差，個別業主只好大幅減價賣樓。中原地產葉津榮說，屯門大興花園2期6座高層E室，實用面積475平方呎，兩房間隔，去年底放盤，當時開價640萬元，放盤超過半年，日前累減103.2萬元，終以536.8萬元易手，實用呎價約11,301元。

葉津榮說，買家為上車客，與家人居於大興花園，見近期樓價回落，決定把握機會置業，搬出自住。由於單位附帶裝修，高層景觀開揚，屬罕有放盤，所以「翻睇」後即拍板承接。

資料顯示，原業主於2012年3月以253.8萬元入市，持貨11年，現帳面獲利283萬元，物業期內升值1.1倍。

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