▲ 【內險降息】3.5厘預定利率人身險產品據報7月底前全數下架 內險股普遍走弱

內地銀行近期息率屢傳下調，內媒最新報道引述保險經紀、代理人和銀行理財經理指，各家內地保險公司已發出通知，將於7月31日前下架所有預定利率3.5%的人身險產品，並指3%以上的產品將成為下一批下架的產品。

隨內地市場利率下行影響，上月市場已傳出內險商陸續撤回有預定利率3.5%的人身險產品。最新內媒報道指，前線代理近日再密集收到下架通知，亦有保險公司職員指，監管部門近日已通知人身險公司，要求人身險公司於月底前停售預定利率不匹配產品。

報道引述匿名分析人士表示，市場利率下行背景下，停售相關較高預定利率產品有助於保險公司防範利差損。從消費者角度來看，預定利率下調，相關產品短期內吸引力會下降，但對追求保本長期穩定收益的客戶影響不算大。

香港上市的內險股今日普遍走弱，中國人壽 （02628） 最多曾跌4.5%，最新跌3%，暫報11.62元，創逾半年新低。 中國平安 （02318） 最多跌逾2%，最新跌幅收窄至1%，暫報50.25元。

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編輯：麥德銘